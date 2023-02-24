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تعرف على طرق التسجيل للتقديم في مسابقة معاون نيابة إدارية 2023

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:49 م
تعرف على طرق التسجيل للتقديم في مسابقة معاون نيابة إدارية 2023 النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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حددت النيابة الإدارية عددا من الخطوات للتقديم في المسابقة التي أعلنت عنها لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، حيث يتم التسجيل من خلال الدخول على موقعها وتسجيل البيانات الشخصية عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2023.

 

ويتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.


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