تعرف على تفاصيل نظام المحاسبة المائية ومدى أهميته

كتبت أسماء نصار

تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود عديدة لتطبيق نظام المحاسبة المائية، حيث تم دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة.



وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل الخاصة باستخدام التكنولوجيا فى إدارة توزيع المياه ومدى أهميته:

1- تهدف المحاسبة المائية إلى ضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار، لتحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمى.



2- نظام المحاسبة المائية يمثل أحد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة الوزارة المختلفة.



3- يهدف إلى تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات المستخدمة فى نظم الرصد والمراقبة.



4- معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر "نتح النباتات" بالزراعة المروية فى منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية.



5- يحقق هذا النظام رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لكافة الأغراض فى الوقت المناسب.



6- تحقق نقاط الرصد الآلى لمناسيب المياه فى الترع المغذية لمنطقة المحاسبة توفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة لمنطقة المحاسبة والخارجة منها، وأيضا المصارف الخادمة لهذه المنطقة، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على ادارة متابعة نظام المحاسبة المائية.



7- تخزين هذه البيانات لاستخدامها فى أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول الى النتائج المرجوة من النظام.



8- تم الانتهاء من تركيب محطات رصد بيانات مناسيب ونوعية المياه.



9- تم إنشاء منظومة للرصد الآلى "التليمتري"، تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسئولين فى جميع إدارات الرى بمختلف محافظات الجمهورية.



10- يوجد محطات رصد تنتشر على امتداد شبكتى الرى والصرف، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة.