الموسم السياحى الشتوى ينعش حركة المراكب النيلية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من الرواج الكبيرة فى الموسم السياحى الشتوى الحالى تشهدها محافظة الأقصر ، حيث تتوافد الأفواج السياحية من حول العالم للاستمتاع بدفء الطقس الشتوى بعاصمة الآثار حول العالم، ومن أبرز مظاهر السياحة الشتوية فى الأقصر، رحلات النايل كروز والمراكب النيلية التى تخرج بصورة يومية بين الأقصر وأسوان، فى رحلات تستمر ما بين 4 لـ7 أيام حسب الشركات والحجوزات.

وتعتبر رحلات النايل كروز الرحلات السياحية الأغلى سعراً والأكثر جلباً للعملة الصعبة، حيث تحجز الشركات الكبرى حول العالم والأندية والمؤسسات بجانب المشاهير والنجوم بصورة سنوية تلك المراكب قبل بدء الموسم الشتوى بأسابيع طويلة، حيث يتهافت الجميع على تجربة تلك الرحلة المميزة فى قلب نهر النيل، حيث إنه ما إن يضع السائح قدميه فى المركب النيلى وتتغلغل فى جسده وقلبه نسمات الهواء الصافية للتواجد فى قلب نهر النيل، حيث يستمتع السائحون بأصوات المياه بجسد المركب الذى يستقلونه وهو يتحرك جنوباً أو شمالاً، فهى رحلة ساحرة تجعل السائح يعيش أجواء الحياة البسيطة الجميلة.

وقال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن محافظة الأقصر بها أكثر من 150 دهبية نيلية وهى منتج سياحى يعتبر الأغلى سياحياً، حيث إن تلك الدهبيات تساعد فى قلة الأعداد وتساهم فى التحكم بالإجراءات الوقائية، وتقدم ثورة فى مستوى الإنفاق من السائحين عبر تحقيق أكبر قدر من الخصوصية لهم، مؤكداً أن نسبة الإشغال للمراكب النيلية والفنادق العائمة هذا الموسم تعدت الـ90% من الإشغال بصورة مبهرة جعلت الأقصر تتصدر المقاصد الشتوية حول العالم.

ويؤكد ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة بمحافظة الأقصر أن أسعار الرحلات فى المراكب النيلية تساهم فى دعم كبير بحركة السياحة وتوفير العملة الصعبة، حيث إن أسعار الكابينة المزدوجة للفردين فى المراكب والفنادق العائمة تكون ما بين 80 لـ200 دولار فى الليلة الواحدة، والتى تشمل الإقامة الكاملة بالإفطار والغداء والعشاء، بجانب التنزه خلال الرحلة بين المعالم السياحية بالأقصر وأسوان والمدن المطلة على نهر النيل.