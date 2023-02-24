الكهرباء: تشغيل مركز التحكم الآلى فى بالعاصمة الإدارية الجديدة قريبا

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اقتربت من الانتهاء من إنشاء أحدث مركز تحكم آلى بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تصل إلى 900 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيله بالكامل قريبا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة ليكون هناك منظومة تحكم ذكية لتشغيل الشبكة الكهربائية لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن، بالإضافة إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية والتشغيل الأمن والاقتصادى للشبكة الكهربائية.

وتابع المصدر أن التحكمات بالشبكة الكهربائية تنقسم ما بين تحكمات فى شبكة النقل وشبكات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن منظومة التحكم فى الشبكة الكهربائية تنقسم إلى نظام التحكم والمراقبة ونظام الاتصالات وشبكات النقل وشبكة الألياف الضوئية ومبنى المركز وملحقاته ووحدات تجميع البيانات من المحطات.

وقال المصدر أن تكلفة تطوير وإنشاء مراكز التحكم القومية للكهرباء الجديدة تبلغ حوالى 6 مليارات جنيه، مؤكدا أن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم آلى على مستوى الجمهورية.