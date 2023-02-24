وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أنه في إطار إعادة الانتشار الدبلوماسي، أجرى الرئيس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ شملت 24 سفيرا، و15 قنصلا عاما، و9 قناصلة.

وبحسب البيان، تهدف هذه التعيينات إلى إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي للجزائر، وجعله يتماشى مع المتطلبات الراهنة بغية تكفل فعال بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج، وكذلك مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.