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التخطيط: 2.2 مليون نسمة مستفدين من مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج

الجمعة، 24 فبراير 2023 03:00 ص
التخطيط: 2.2 مليون نسمة مستفدين من مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج ارشيفية ــ مشروعات حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج 7 مراكز، وعدد القرى المستهدفة 181 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2,8 مليون نسمة، لافتا إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 108 عمارة سكنية للاسر الأولى بالرعاية، 22 وحدة اجتماعية، 30 مجمع خدمات زراعية، 35 نقطة اسعاف، 179 وحدة صحية، 8 مستشفيات مركزية، إلى جانب إنشاء 1601 فصل دراسي، 108 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 18 محطة مياه شرب، 181 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 181 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 48 مركز شباب، 30 مجمع خدمات حكومية، 158 مكتب بريد، 28 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 183 مشروع كهرباء .

وأشار التقرير إلى أهم الستهدفات التنموية في مجال الاسكان بمحافظة سوهاج بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه 466 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وفى مجال التنمية المحلية تتمثل اهم المستهدفات التنموية فى رصف طرق بحوالى 60 مليون جنيه، وتوجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، وفى مجال الصحة إنشاء وتطوير 13 مستشفى بمحافظة سوهاج.

وأشار التقرير الى  أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 431 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج بخطة عام 22/2023 تبلغ 5,5 مليار جنيه.


حياة كريمة

مشروعات الاسكان

سوهاج

وزارة التخطيط



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