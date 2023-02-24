اليوم السابع
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البلطى يبدأ من 54 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار الأسماك فى الأسواق الجمعة

الجمعة، 24 فبراير 2023 09:00 ص
البلطى يبدأ من 54 جنيها للكيلو.. تعرف على أسعار الأسماك فى الأسواق الجمعة
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة استقرار ملحوظ، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 54 جنيهًا 56 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 48 و53 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 30 و 60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.

 

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيه والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيها.

 

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها السبيط 110 إلى 230 جنيها.

 

أما الجمبرى الجامبو 350 إلي 450 جمبري مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلي 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2  بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.


أسعار الأسماك

سعر السمك البلطي

الأسعار في الأسواق



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