افتتاح مسجد عبدالعزيز الراشد بقرية زنارة بمركز تلا في المنوفية عقب انتهاء تطويره

أناب اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، نائبه محمد موسى، لافتتاح "مسجد عبد العزيز الراشد" بقرية زنارة بمركز تلا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده بالجهود الذاتية والمقام على مساحة 300 متر، وبتكلفة تقارب مليون ونصف عبارة عن دورين ويضم مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.

حضر الافتتاح الشيخ صبرى ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة نائباً عن فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور على عمر الفاروق رئيس القطاع الشرعى بدار الإفتاء المصرية، فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وسماحة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، المهندس عمرو أبو شكر رجل أعمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وجمع من أهالى القرية.

حيث تم أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عبد العزيز آل راشد، وألقى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى خطبة الجمعة تحت عنوان " الصدق فى القول والعمل " تضمنت ثلاث عناصر أولاً منزلة الصدق والحث عليه ثانياً الصدق فى القول ثالثاً الصدق فى العمل.

وأشار عبدالعزيز إلى أهمية الصدق فى الإسلام والحث عليه فى جميع مجالات الحياة كلها، حيث أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا دوماً فى زمرة الصادقين، موضحاً أن الصدق طمأنينة يسكن إليه القلب ويطمئن، والكذب ريبة يقلق القلب ويضطرب وينافى الإيمان، مشيراً أن الكذب والإيمان لا يجتمعان فى قلب رجل واحد، وأن صلاح اللسان هو صلاح لأعضاء الجسد كله وفساده هو فساد لأعضاء الجسد كله، وأن من أشهر أنواع الصدق وأظهرها صدق اللسان فى الإخبار أى مطابقة الخبر للواقع، مؤكداً على ضرورة غرس فضيلة الصدق فى نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها ويألفوها فى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم كلها.

كما أوضح الخطيب أهمية الصدق فى العمل أى مطابقة العمل للقول فلابد للمسلم أن يكون عالماً بحرمة الغيبة والنميمة وينهى عنها، لذا فإن قوام وصلاح المجتمع يكمن فى التعامل بصدق فى القول والعمل لنكون قدوة ودعوة للأخرين للفوز فى الدنيا بالسعادة والثقة فيما بيننا وفى الآخرة بالجنة والثواب العظيم.

وفى نهاية الخطبة، تطرق الخطيب إلى أهمية فضل شهر شعبان واجتهاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه بالعديد من الأعمال الصالحة دون غيره من الشهور، ذلك الشهر الفضيل الذى يرفع فيه أعمال السنة كلها إلى رب العالمين، داعياً المولى عز وجل أن يبارك لنا فى شعبان وأن يبلغنا رمضان أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء.

هذا وقدم محافظ المنوفية الشكر للقائمين على هذا الصرح الدينى العريق، مثمناً جهود وزارة الأوقاف فى افتتاح العديد من المساجد وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لبيوت الله ليذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مؤكداً أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.