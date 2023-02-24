استاذة جامعية بسيناء تواصل للعام السادس مبادرتها لتشجيع الفتيات على التميز

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت أستاذة جامعية بشمال سيناء، مبادرة تشجيع فتيات القرى بمناطق الشيخ زويد ورفح على استكمال التعليم الجامعى، وقالت صاحبة المبادرة الدكتورة أمل نصر الله، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة سيناء، لـ"اليوم السابع"، إنه للعام السادس على التوالى يتم تنفيذ المبادرة من خلال طرح مسابقة، تتقدم لها فتيات، بعد حصولهن على الثانوية العامة، واستكمال التقدم للجامعة، لاختيار الأكثر تميزا بينهن، وتكريم الفائزات فى احتفال، تقدم فيه لكل فائزة جائزة مالية تقديرية، ودرع المبادرة التى أطلق عليه "جائزة الدكتورة أمل نصرالله للفتاة الأكثر تميزا".

وأضافت أنه فى دورة هذا العام، تقدم للمسابقة 17 فتاة من الشيخ زويد ورفح، وفازت 3 من بينهن بالجائزة، وهن: نور زويد سليمان كلية الطب، جامعة العريش، حصلت على درع ومبلغ قدره 15 ألف جنيه، وبراءة أحمد الفارس كلية الطب، جامعة العريش درع ومبلغ قدره 10 الاف جنيه، و نعمه محمود عامر كلية التربية بالعريش، درع ومبلغ قدره 5 الاف جنيه.

وتسليم باقى المتسابقات شهادات تقدير وحافز مادى، وهن: نيرمين عوده نصار معهد فنى تمريض، وولاء هنداوى رافع سليمان معهد فنى تمريض، و ندى محمد حمد كلية الصيدلة، وإيمان عبد الله عادل كلية الاقتصاد المنزلى، وسارة دخلله محمد كلية التربية، واسراء ابنيه سلامه كلية الصيدلة، و تبارك محمود احد كلية الطب البيطرى، و اسماء احمد سليم كلية الطب، و رنا خالد احمد كلية التربية، وهند مصطفى محمد زايد كلية التربية، والزهراء عبدالعزيز عوده معهد فنى صحى، و اسراء نايف سليمان كلية التربية، وفاطمة شريف عيد الاقتصاد المنزلى، وعهد احمد حسن معهد فنى تمريض.

وأشارت الدكتورة أمل نصرالله ، إلى أنه يشترط للترشح أن تكون المتقدمة من سكان مراكز و قرى الشيخ زويد ورفح، او انتقلت إلى اماكن اخرى داخل شمال سيناء و لكنها حصلت على شهادة الثانوية العامة من المدارس التابعة للشيخ زويد ورفح، وأن تكون حصلت على الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية من المدارس التابعة للشيخ زويد و رفح، و يكون لها دور فى خدمة مجتمعها الصغير، و لديها مهارات تواصل جيدة و تتميز بقدرتها على التحدث و إبداء الرأى فى امور المجتمع السيناوى، ولديها رؤيه بشأن تطوير مدينتها او قريتها فى المستقبل، ولديها القدرة على التعبير عن نفسها وطموحاتها وعن قصة كفاحها مع التعليم.