إصابة طبيبتين فى انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيبت طبيبة تحاليل وطبيبة صيدلانية بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلانها على طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 9 اتجاه الإسماعيلية بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب السيارة الملاكى رقم 1341 ر ب ط مصرعلى طريق الإسماعيلية بورسعيد بالكيلو 9 اتجاه الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، اسفر عن إصابة كلا من نورهان أحمد عبدالقادر أحمد 24 عام

طبيبة تحاليل بمستشفى الحسينية مقيمة الحسينية بمحافظة الشرقية مصابة اشتباه كسر بالضلوع وشيماء محمد عبدالرحمن عثمان 24 عام

صيدلانية بمستشفى الحسينية مقيمة الحسينية محافظة الشرقية مصابة اشتباه كسر بالذراع الايمن .

على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.