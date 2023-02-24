أسعار اللحوم فى دمياط 190 جنيها فى الجمعيات.. و185 سعر الكيلو بمنافذ الزراعة

انطلقت مبادرات تخفيف اسعار السلع داخل أسواق محافظة دمياط، وذلك تزامنا مع استقبال شهر رمضان الكريم، جهود كبيرة تبذلها الجهات التنفيذية داخل دمياط لتوفير السلع بأسعار مناسبة أمام الجمهور، فضلا عن ملاحقة محتكرى السلع.

وشهدت أسواق دمياط، ضخ كميات من اللحوم البلدى بعدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بنطاق المحافظة بسعر 190 جنيها للكيلو، ومن المقرر استمرار ضخ تلك الكميات خلال الفترة المقبلة ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

كما افتتحت مديرية الزراعة عددا من المنافذ لتوفير اللحوم البلدى بأسعار مناسبة وصل سعر الكيلو 185 جنيها أمام الجمهور، كما تقرر استمرار تلك المبادرة تخفيفا عن كاهل المواطنين وتنفيذا لخطة المحافظة من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية أمام المواطنين بأسعار مناسبة.

وفى سياق متصل، افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أكثر من 11 معرضا لتوفير السلع الغذائية بنطاق المحافظة ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان" والتى تمكنت من توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسب خصم تصل إلى 35% من أسعار السلع المتوفرة داخل تلك المعارض.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية تسعى إلى تغطية كافة أرجاء المحافظة من خلال معارض "أهلا رمضان"، لافتا إلى استمرار جهود مديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، إضافة إلى مواجهة محتكرى السلع.

وفى سياق متصل تفقد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، عددا من منافذ المديرية والتى تم افتتاحها لتوفير اللحوم لأسعار مخفضة، لافتا إلى أنه تم توفير كميات من اللحوم البلدية بسعر 185 جنيها للكيلو تنفيذا لخطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.