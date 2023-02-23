معاينة موقع انقلاب سيارة والاستماع للمصابين بحادث الطريق الإقليمى فى الجيزة

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لموقع حادث انقلاب سيارة أجرة، بالطريق الإقليمى الصحراوى فى العياط، الذى أسفر عن مصرع سائق السيارة، وإصابة 5 آخرين، لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى معاينة السيارة وإعداد تقرير بحجم التلفيات التى لحقت بها.

كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وانقلابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى، بالطريق الإقليمى نطاق العياط، على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انقلابها، ونتج عنها وفاة السائق وإصابة 5 آخرين ونقلو إلى المستشفى لتلقى العلاج ورفع آثار الحادث بالكامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.