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مصر تهدى جيبوتى شحنة مساعدات طبية تبلغ 20 طن أدوية ومستلزمات طبية

الخميس، 23 فبراير 2023 06:43 م
مصر تهدى جيبوتى شحنة مساعدات طبية تبلغ 20 طن أدوية ومستلزمات طبية مساعدات مصرية طبية إلى جيبوتي
كتب: أحمد جمعة

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سلم السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، اليوم الخميس، مساعد وزير الصحة الجيبوتي، أولى شحنات المساعدات التي تبلغ حوالي 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمقدمة من شعب مصر إلى شعب جيبوتي الشقيق، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

 

وصرح السفير المصري – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - بأن هذه الشحنة تأتي تنفيذاً لما تم الإعلان عنه خلال زيارة وفد وزارة الصحة والسكان المصرية الأخيرة لجيبوتي بهدف تعزيز سبل التعاون في المجالات الطبية، مؤكداً على أن مصر دوماً على استعداد للتعاون مع جيبوتي في كافة المجالات لا سيما مجال الرعاية الصحية.

 

ومن جانبه، ثمن مساعد وزير الصحة الجيبوتي الإهداء المصري، مؤكداً على أن مصر لطالما مثلت سند يمكن التعويل عليه، وأن ما تقدمه لجيبوتي في القطاع الطبي وغيره من القطاعات أمر مقدر ومرحب به على كافة الأصعدة السياسية والشعبية الجيبوتية. وأضاف أنه سيتم توزيع شحنة المساعدات على كافة الأقاليم الجيبوتية بدءاً من الغد.


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