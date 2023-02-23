مصرع 3 أشخاص وإصابة 50 آخرين إثر حادث اصطدام وسط الهند

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب نحو 50 آخرين بجروح من جراء حادث اصطدام حافلة مزدحمة بشجرة بمقاطعة /سينجرولي/ في ولاية /ماديا براديش/ وسط الهند.



وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الخميس/ - إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، من بينهم 11 شخصًا يعانون من جروح حرجة، مضيفًا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سائق الحافلة فقد السيطرة على مقود السيارة في محاولة لتفادي الاصطدام بدراجة نارية جاءت في الطريق فجأة.



ولفتت الشرطة إلى أن الحافلة - التي كانت تنقل أفراد عائدين من حفل زفاف- اصطدمت بشجرة على بعد 60 كيلو مترا من مقر المقاطعة، منوهة إلى أنه تم التعرف على هوية القتلى الثلاث وأنهم من كانوا جالسين في المقاعد الأمامية في الحافلة عند وقوع الحادث ولقوا مصرعهم في الحال.