مصرع شخص وإصابة 3 أخرين فى حادثى سير بكوم حمادة ووادى النطرون في البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وكوم حمادة بالبحيرة، وبالفحص تبين مصرع ر. م . 40 سنة وإصابة م.ع.ع 25سنة، في حادث تصادم توكتوك وسيارة نصف نقل بطريق قرية دمتيوه بمركز كوم حمادة، وتم نقل الضحايا إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.
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