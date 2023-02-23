مصرع شخص وإصابة 3 أخرين فى حادثى سير بكوم حمادة ووادى النطرون في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وكوم حمادة بالبحيرة، وبالفحص تبين مصرع ر. م . 40 سنة وإصابة م.ع.ع 25سنة، في حادث تصادم توكتوك وسيارة نصف نقل بطريق قرية دمتيوه بمركز كوم حمادة، وتم نقل الضحايا إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.