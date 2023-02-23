مصرع شاب إثر سقوطه بالخطأ من قطار فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حادث مصرع شاب يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك إثر سقوطه من أحد القطارات لدى مروره أمام منطقة الدبابية بمدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة الإسعاف يفيد بوقوع حادث لشاب يدعى "بيشوى فضل الله"، ويبلغ من العمر 22 سنة، وذلك إثر سقوطه من أحد القطارات لدى مروره أمام منطقة الدبابية بمدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق لقى مواطن مصرعه وأصيب شخصين آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، وانزلاق الدراجة فى ترعة أصفون بجوار موقف الدير فى مدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان المتوفين والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من رجال الإسعاف بمدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام (ص ق ن 1528) ودراجة بخارية، مما أدى إلى انزلاق الدراجة فى ترعة أصفون بجوار موقف الدير، وأسفر ذلك عن إصابة السائق "محمود رمضان" 36 سنة بكدمات وسحجات وجروح واشتباه نزيف وارتجاج بالمخ، وإصابة شخص آخر، كما توفى بالحادث غفير يدعى "ع.أ.أ" 43 سنة مقيم بالمساوية، وانتقلت فور وقوع الحادث سيارات الإسعاف التى نقلت المتوفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.