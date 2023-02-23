مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله: إضراب وتحركات دولية بحثا عن الحماية

كتب أحمد عرفة

دخل الفلسطينيون إضرابًا شاملًا، اليوم الخميس؛ تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.

وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في رام الله، إن الفلسطينيين استعادوا ذكريات آبائهم وأجدادهم الذين دخلوا في إضراب عام سنة 1936 حدادًا على أرواح الشهداء آن ذاك.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، في رسالة على الهواء، أن بداية العام الجاري هي الأكثر دموية من جراء قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أسفرت المواجهات الدائرة عن 63 شهيدًا في مجمل المحافظات الفلسطينية حتى الآن، ولم يمض سوى شهرين فقط من العام وفقًا للبيانات الرسمية.

وأوضحت أن الإضراب الشامل لم يكن في الضفة الغربية فقط، بل انسحب إلى بلدات رام الله وجنين والخليل وبيت لحم وخان يونس والقدس المحتلة في سلوان وسور باهر وجبل المُكبر تضامنًا مع ذويهم في مدينة نابلس.

وكشفت "السلامين" أن السلطة الفلسطينية ستعقد عددًا من الجلسات الطارئة في الأيام المقبلة لمنح الشعب الفلسطيني حماية دولية، في ظل ردود الفعل الدولية الخجولة لا ترتقي لمستوى الجريمة النكراء التي فعلتها قوات الاحتلال.