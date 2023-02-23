وأكد أبو عمرو لممثل الاتحاد الأوروبي، ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في القدس، وضرورة مواصلة الضغط الأوروبي على إسرائيل في هذا السياق.

كما أكد أبو عمرو لبورجسدورف ضرورة اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، ودعم الجهد الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وضرورة العودة للتركيز على الأفق السياسي حماية لحل الدولتين.

من جانبه، أكد بورجسدورف ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة، واستعداد دول الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بحل الدولتين، وإجراء الانتخابات، وتقديم الدعم المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني.