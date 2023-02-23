قصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر ينظم تأبين الروائى الراحل صاحب واحة الغروب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة بهاء طاهر بمحافظة الأقصر، فعاليات حفلا لتأبين الأديب الكبير والروائى الراحل بهاء طاهر، والذى رحل عن عالمنا فى السابع والعشرين من أكتوبر الماضى تاركًا إرثًا إبداعيا كبيرًا للأجيال المتعاقبة، حيث جاء حفل التأبين بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر فرع الأقصر.

وأدار لقاء حفل التأبين بالقصر، الشاعر محمد جاد المولى بحضور عدد من الشعراء والأدباء والمفكرين والمثقفين العرب والأقصريين منهم عبد العزيز لبيب، الشاعر على حسان، الأديب صبحى جبران، الشاعر الأديب النوبى عبد الراضى، وقدم جميع المحاضرين لمحات متباينة من حياة الكاتب الكبير وأعماله، والجوائز التى حصل عليها فى مراحل حياته وعطائه، وتناول بها النوبى عبد الراضى عرض قصصه عبر شرح مبسط للجمهور، وتحدث عدد من المحاضرين عن إبداعاته وإنجازاته، وهو صاحب مؤلفات عدة منها: "أنا الملك جئت"، "قالت ضحى"، "خالتى صفية والدير"، "الحب فى المنفى"، "واحة الغروب"، وغيرها، وترجم رواية ساحر الصحراء "الخيميائي" لباولو كويلهو.

وجاء الحفل ضمن البرامج الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث أُعدت كذلك ورشة حكى بعنوان "عقلة الأصابع" تأليف سمير سرحان سردتها إيمان محمود، وورشة حكى بعنوان "سر الأنف الأحمر" تأليف عفاف الصاوى ألقتها إيمان محمود.

فيما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "بدايات تعلم الكمبيوتر" للباحث السيد محمد، وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة عن "التعليم"، كما كانت هناك محاضرة بعنوان "فضائل شهر رجب" للشيخ عبد الله إبراهيم عباس، بينما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المسرح بين الحاضر والماضي" للمحاضر محمود النجار، وأُقيمت أمسية شعرية للشاعر وليد الضوى، كما أعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى، وأقام قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد دينى للمنشد محمود بهيج الذى أنشد قصيدة بعنوان "ليلة الإسراء والمعراج"، كما تم تقديم الموهبة الفنية الطفلة زهراء عرفة، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية بعمل علبة مناديل بورق الفوم نفذتها فاطمة أحمد.