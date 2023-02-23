ضبط المتهم ببيع منشطات محظور تداولها عبر فيس بوك

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامه بالترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع "فيس بوك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لبيع أدوية ومنشطات بكافة أنواعها و توصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على إرتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتى "تبديد" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها) .. وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .