صحة المنيا: تجرى 44 ألف عملية مجانية بمختلف التخصصات منذ بدء المبادرة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، إجراء 44 ألفا و134 عملية جراحية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار"، منذ بدء فعاليات المبادرة حيث تم إجراء 2072 عملية جراحية خلال شهر يناير الماضى، فى ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالاهتمام بالصحة العامة لمختلف الفئات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 2072 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات، وذلك خلال شهر يناير لعام، 2023 منها، 1289 عملية جراحة عيون، 162 جراحة مخ وأعصاب، 102 عملية جراحة الأورام، 417 قسطرة قلبية، 16 قلب مفتوح، 39 جراحة العظام، 30 قسطرة طرفية 17 قسطرة بالمخ.

من جانبها، قالت الدكتورة إيرينى عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، إن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصى، مستشفى التأمين الصحى، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز اورام المنيا ؛مستشفى المنيا الجامعى، مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعى الصالح بسمالوط؛ مستشفى دار الهلال التخصصى، مركز النيل الدولى للعيون، مستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي.