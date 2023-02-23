صحة الدقهلية: تدريب الأطباء ومدخلى البيانات على أعمال ميكنة المواليد والوفيات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق الميكنة بإدارة الأمراض المعدية، برئاسة الدكتور عبد التواب عريضه، و تحت إشراف الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى.

نظم ورش عمل تدريبية لرفع كفاءة العاملين، المسئولين عن مكاتب الصحة على مستوى 18 إدارة، بما يوزاى 427 مكتب ووحدة صحية تابعة.

تضمنت الورش التدريب على أعمال الميكنة للمواليد وللوفيات، وتدريب الأطباء الجدد على تحديد أسباب الوفاة طبقا للمعايير الدولية لتصنيف الأمراض ICD10 .

وأكدت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، أن ميكنة تقارير الوفاة المقدمة من المستشفيات لمكاتب الصحة تساهم في إنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات كاملة للمواطنين ومعرفة الوضع الصحي الدقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الصحية التي تواجههم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتطوير ميكنة نماذج الإخطارات الخاصة بتسجيل المواليد والوفيات.