سيلفى مع البالون.. البنتاجون ينشر صورة لطيار مع المنطاد الصينى قبل إسقاطه

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صورة التقطها أحد الطيارين بينما كان يحلق فوق المنطاد الصينى الذى أسقطته الولايات المتحدة فى وقت سابق هذا الشهر.

وبحسب ما ذكرت بى بى سى، فإن الصورة السيلفى تم التقاطها من قمرة طائرة التجسس "يو تو" مع تعقب قادة الجيش الأمريكى البالون الذى كان يحلق فوق ارتفاع هائل فى السماء الأمريكية.

وكانت بكين قد أصرت أن المنطاد لدراسة الطقس، إلا أن واشنطن قالت إنه جزء من برنامج صينى واسع المدى لجمع المعلومات الاستخباراتية.

وبينما كان المنطاد يحلق فوق الأراضى الأمريكية، جمعت طائرتين على الأقل معلومات عن مساره وسماته. وقال مسئول رفيع المستوى بالخارجية الأمريكية فى وقت سابق هذا الشهر إن المنطاد كان قادرا على إجراء عمليات جمع إشارات الاستخبارات.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى إن الصورة التى تم الكشف عنها الأربعاء، تم التقاطها قبل يوم من إسقاط المنكاد قبالة سواحل كارولينا الجنوبية فى الرابع من فبراير. وأشارت تقارير إلى أن الصورة حظت بمكانة اسكورية داخل البنتاجون.

وقيل إن المنطاد كان يحلق على ارتفاع 60 ألف قدم، أى حوالى 18.200 متر. وعادة ما تحلق طائرات يو تو الأمريكية على ارتفاع 70 ألف قدم، وفقا للقوات الجوية.

ولفتت بى بى سى إلى أن طائرة U – 2 هى طائرة الاستطلاع والمراقبة ذات المقعد الواحد، الملقبة بسيدة التنين، قد سبق لها أن تم تسييرها من قبل وكالة المخابرات المركزية. يُطلب من الطيارين ارتداء بدلات ضغط كاملة مماثلة لتلك التي يرتديها رواد الفضاء.