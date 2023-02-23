اليوم السابع
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رئيس الوزراء الإسباني يصل كييف فى زيارة مفاجئة.. فيديو

الخميس، 23 فبراير 2023 10:55 ص
رئيس الوزراء الإسباني يصل كييف فى زيارة مفاجئة.. فيديو بيدرو سانتشيز
فاطمة شوقى

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وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لموقع قصر الرئاسة الإسبانية "مونكلوا".
 
 
وقال سانشيز - في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" اليوم ، الخميس، "أعود إلى كييف بعد عام من بدء الحرب، وسنقف إلى جانب أوكرانيا وشعبها حتى عودة السلام إلى أوروبا".
 
وتأتي الرحلة - التي لم تكن مدرجة على جدول الأعمال الرسمي لرئيس الوزراء الإسباني - في أعقاب زيارة مفاجئة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف ،الاثنين الماضي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن تقديم نصف مليار دولار كمساعدة جديدة لأوكرانيا.
 
كانت أولى زيارات سانتشيز إلى أوكرانيا  في 21 أبريل ، وكان سافر على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسباني إلى بولندا ، ثم ذهب إلى المحطة التي غادر منها القطار الليلي الذي نقله إلى العاصمة الأوكرانية.
 
 

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