دراسة: الإصابة بأعراض كورونا الخفيفة قد يغير بنية دماغك على المدى الطويل

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الإصابة ب فيروس كورونا قد تغير بنية ووظيفة الدماغ، وقال باحثون برازيليون إن الأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب بعد أشهر من الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا قد يكون لديهم تغيرات تؤثر على بنية ووظيفة أدمغتهم، بحسب موقع "Health".

وقالت الدكتورة كلاريسا ياسودا من جامعة كامبيناس في ساو باولو: "لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن فيروس كورونا الطويل الأمد ، والذي يتضمن مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك القلق والاكتئاب ، بعد شهور من الإصابة".

وأضافت: "النتائج التي توصلنا إليها مثيرة للقلق، حتى الأشخاص الذين يعانون من حالة خفيفة من كورونا يظهرون تغيرات في أدمغتهم بعد أشهر وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد العلاجات على أمل منع أي آثار طويلة المدى على نوعية حياة الناس".

لفهم ذلك ، درس الباحثون 254 شخصًا مصابين بعدوى بسيطة بكورونا في المتوسط ، كان عمر المرضى 41 عامًا وكان لديهم كورونا قبل ثلاثة أشهر.أكمل كل مشارك اختبارات القلق أو أعراض الاكتئاب وخضع لفحص للدماغ.

ووجد الباحثون أن 102 شخص ظهرت عليهم أعراض القلق والاكتئاب ، بينما لم تظهر أي أعراض على 152 شخصًا.

ثم وجد الباحثون دليل على انكماش المادة الرمادية في الدماغ. تمت مقارنة عمليات المسح مع تلك الخاصة بـ 148 شخصًا لم يكن لديهم كورونا.

أولئك الذين أصيبوا بكورونا وكانوا يعانون من القلق والاكتئاب يعانون من انكماش في المنطقة الحوفية من الدماغ ، والتي تشارك في الذاكرة والمعالجة العاطفية.

قال مؤلفو الدراسة إن أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض القلق والاكتئاب بعد كورونا لم يكن لديهم انكماش في الدماغ.

باستخدام نوع خاص من البرامج لتحليل الشبكات مع نشاط الدماغ في حالة الراحة ، نظر الباحثون أيضًا في وظائف المخ والتغيرات في الاتصال بين مناطق الدماغ.

فعلوا ذلك في 84 شخصًا من المجموعة بدون أعراض ؛ 70 شخصًا من مجموعة القلق والاكتئاب ؛ و 90 شخصًا لم يكن لديهم كورونا. وجد الباحثون تغيرات وظيفية واسعة النطاق في كل شبكة من 12 شبكة اختبروها في المجموعة مع أعراض القلق والاكتئاب.

كما حدثت تغيرات في مجموعة كورونا التي لم تظهر عليها أعراض ، ولكن في خمس شبكات بدلاً من 12 شبكة.

قال ياسودا في بيان صحفي صادر عن الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب. "يشير حجم هذه التغييرات إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة ومهارات التفكير، لذلك نحن بحاجة إلى استكشاف علاجات شاملة حتى للأشخاص المتأثرين بشكل طفيف بكورونا."