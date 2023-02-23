حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين فى السيدة زينب 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف فى منطقة السيدة زينب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما لقيامهما بارتكاب ( عدد 6 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "الخطف" مستخدمان الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ) وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" وأمكن ضبطه.