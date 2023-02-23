جامعة بنها تحصد 12 ميدالية فى بطولة الجامعات للكونغ فو

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 3 ميداليات ذهبية، 2 فضية، 7 برونزية، فى بطولة الجامعات المصرية للكونغ فو، والتى نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بمشاركة 24 جامعة، فى الصالة المغطاة بجامعة القاهرة، بمشاركة 251 لاعبا ولاعبة.

وقدم رئيس جامعة بنها ، التهنئة للطلاب الفائزين فى البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية فى البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد جيلاً من الشباب واعياً مستنيراً يعمل لصالح مجتمعه ووطنه.

وكان وفد من طلاب جامعة بنها مكون من 21 طالب وطالبة قد شارك فى فعاليات بطولة الجامعات المصرية للكونغ فو والتى نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.