تموين الغربية تضبط دقيق مدعم ونقص فى أوزان الخبز فى حملة بالمحلة

الغربية- مصطفى عادل

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط عدد من المخالفات لعدد من المخابز بمركز ومدينة المحلة، منها تجميع دقيق مدعم ونقص في أوزان الخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف المرور على المخابز لإحكام الرقابة التموينية عليها، وتشكلت حملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، ضمت ناصر العفيفي، محمد صلاح باز المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، لتفقد الحالة التموينية للمخابز البلدية بدائرة مدينة المحلة الكبرى.

أسفرت عن ضبط مخزن غلال زراعية لتجميعه 10أجولة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 ٪، وضبط مخبز بلدي مدعم لتجميعه 4 أجولة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 ٪، بالإضافة لخروج ماكينة المخبز بدون إذن مسبق، بالإضافة لاثبات المخبز لمبيعات خبز وهمية دون انتاج فعلي للخبز .

كما تم تحرير 2 محضر اثبات حالة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص الوزن ما بين الشريحة الأولي والثانية، وتحرير 3 محاضر إثبات حالة لمخابز بلدية لغلق المخبز وقت المرور ووجود مبيعات خبز وهمية وقت المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.