تسجيل 206 آلاف و 432 كارت ذكى للمزارعين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ،باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 11 حتى 17 فبراير الجاري"،والذي تضمن الإشارة إلى اجتماع وكيل الوزارة بالجهاز الزراعي والتعاوني بالقطاع، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها الحصر النهائي للمساحات المنزرعة بمحصول القمح موسم 2022/2023، والانتهاء من حصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية وتسجيلها على منظومة كارت الفلاح، والوقوف على أرصدة المخازن من الأسمدة في كل مركز، بجانب حصر احتياج الجمعيات من الأسمدة، وعمل برنامج إضافي للجمعيات التي من المتوقع عدم كفاية الأسمدة بها، وكذا مناقشة الموقف المالي والمديونيات المستحقة على الجمعيات وطرق السداد، موقف الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول فول الصويا والسمسم وعباد الشمس والذرة الشامية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ، بلغ إجمالي كروت الفلاح المسجلة 206 ألف 432، من إجمالي عدد الحائزين 268ألفًا و945حائزًا، فيما تم تنفيد ندوات إرشادية وعمل مدارس حقلية وأيام حقل لتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية المعتمدة ومناقشة المزارعين في أهم مشاكلهم وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث هذه الفترة وموجات الصقيع.

وفي استجابة سريعة لشكاوى بعض مزارعي قرية غياضة الشرقية والمتضررين من نظام الري بالمناوبة، والتماسهم عمل تيار ري مستمر، حيث تم التوصل مع قطاع الري لدراسة الشكوى واتخاذ اللازم، كما تم فحص والاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين الأخرى، بينما تم المرور على الزراعات بمركز ببا وفحص زراعات القمح وتم التنبيه على المزارعين بسرعة رش القمح في حالة الاصابة .

تضمن التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها، والتي شملت 252 ألفًا و 798 فدانًا محاصيل حقلية (كالقمح، البرسيم، البنجر، البصل، الثوم، الفول، الحمص، الحلبة، القصب، الحدائق)، و29 ألف 279 فدان محاصيل خضر(طماطم، بطاطس، باذنجان، كرنب،جزر، لفت، سبانخ، فاصوليا، بسلة، كرات، فلفل)، بجانب 11 ألفًا و404 أفدنة من المحاصيل الطبية والعطرية(شيح، نعناع، عتر، شبت، بقدونس، كسبرة، كرفس، كلانديولا، ينسون، ياسمين)

في حين تتواصل حملة لمكافحة القوارض حول محصول القمح، حيث تم التجهيز لأعمال صيانة وتحزيم القمح قبل طرد السنابل لموسم 2023 والقضاء على القوارض وخاصة الفئران، كما تم تجهيز الطعم وتعبئته بمركز ببا لتوزيعة على جمعيات المركز حسب المواصفات والتوصيات واتخاذ إجراءات السلامة والأمان، بينما تم متابعة صرف الأسمدة بجمعيتى تلت والجفادون بالفشن وتلاحظ أن نسبة التوزيع حتى الآن 85 % من المزارعين المسجلين علي منظومة كارت الفلاح، والسماد متوفر بالجمعيات حيث يوجد رصيد بالمخازن، وتم الاجتماع مع مجالس إدارات الجمعيات لحث المزارعين على إبرام التعاقدات للزراعات التعاقدية للمحاصيل الصيفية بما يعود بعائد مالي مجزى كذلك التنبيه على المزارعين بسرعة صرف مستحقاتهم من الأسمدة للموسم الشتوي.