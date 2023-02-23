بنك الكويت المركزى يوافق على إنشاء برنامج صكوك بقيمة أربعة مليارات دولار

وقال (بيتك) في بيان له على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس، إن الطرح الأول من الإصدار سيكون بقيمة مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى مضيفا أنه سيفصح لاحقا عن الموافقة النهائية لبنك الكويت المركزي وموافقة هيئة أسواق المال على البرنامج.

وأسس (بيتك) عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.3 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار)، وتكمن أغراض (بيتك) في تقديم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الإنشائية لحسابها أو لحساب أطراف أخرى وأنشطة تجارية أخرى.