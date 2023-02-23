بدء أعمال تطوير" العكرشة" وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حرص المحافظة على تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة، وتحويلها إلى منطقة صناعية متميزة من خلال توفير كل الخدمات سواء في البنية التحتية أو اللوجيستية، وذلك من خلال دعم البنك الدولي، وذلك في إطار القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 بتحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة ستقوم بإشراك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكنهُم من الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء المكتب الاستشاري للبنك الدولي ومن كافة أعضاء الجهاز التنفيذي، وعلى رأسهم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي، والكهرباء والتخطيط العمراني والبيئة والاستثمار، لتكون مهام اللجنة المرور الميداني لتحديد أنسب المشروعات التي تحتاج إليها المنطقة وتحديد مواقعها، واستكمال تشغيل محطة الصرف الصحي وإنشاء محطة صرف صناعي متكاملة ومتوافقة مع قانون البيئة، ودراسة رفع جميع المخلفات في المنطقة سواء مخلفات صلبة أو مخلفات خطرة وعمل خطة كاملة بكيفية رفعها ونقلها بالطرق الصحيحة الآمنة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق ومحاور مرورية تسهل حركة النقل إلى الطرق الرئيسية، مع تطوير شبكة الكهرباء وزيادة القدرات والأحمال وإنشاء محطة مياه لتُلبي احتياجات المنطقة بالكامل .

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده الهجان، مع عدد من ممثلي البنك الدولي، لمناقشة البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية وعمل دراسة متكاملة لتطوير منطقة العكرشة الصناعية تطويراً شاملاً وتحويلها من منطقة صناعية عشوائية غير مرخصة إلى كيان صناعي متطور يتمتع بكافة الخدمات التي تخدم النشاط الصناعي، والتي يحتاج إليها المستثمرون للنهوض بالعملية الصناعية.

وأكد محافظ القليوبية، أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني، من أجل إتاحة المزيد من فرص التشغيل لأبنائها والحد من البطالة، ولدفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة.

جدير بالذكر أن منطقة العكرشة الصناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 494.4 فدان وبها 525 وحدة صناعية، وفور صدور القرار الجمهوري قام محافظ القليوبية بتشكيل لجنة لحصر الاحتياجات من الخدمات اللازمة للمنطقة وتم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للبدء في وضع مخطط استعمالات الأراضي لتحويلها إلى منطقة صناعية صديقة للبيئة، وقد تم اعتمادها من الهجان بالقرار رقم 190 لسنة 2023 ومن المستهدف استثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات والبيئة والطرق والكهرباء والمياه والصرف.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وممثلي البنك الدولي، الدكتور محمد حسن خليل المنسق الوطني لمشروع البنك الدولي، والدكتور أحمد حسن جابر رئيس مجلس إدارة شركة كيمونكس مصر للاستشارات، والدكتور معتز عوض قائد الفريق الاستشاري والمنسق العام للمشروع، والدكتور سليم فرشيشي قائد الفريق الاستشاري، والمهندسة آية الصلاحي عضو الفريق الاستشاري بالمشروع، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، ومنال عوض مدير الشئون المالية، ومحمد علام مدير المناطق الصناعية، والدكتور محمد عبد الله مدير المخلفات الصلبة، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية .