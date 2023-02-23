انطلاق مجموعات الدعم الدراسية للشهادات العامة بمدارس المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

شهدت مدارس محافظة المنيا ، انطلاق مجموعات الدعم الدراسية للشهادات العامة بمختلف مدارس المحافظة والتى تعد بديلا للدروس الخصوصية، والتى تتميز بالاسعار المميزة والأماكن المتسعة، واختيار الطالب لمدرس المادة التى سوف يدرسها.

ومن ناحيته، تفقد المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إحدى مجموعات الدعم الدراسية للشهادات العامة، بديل الدروس الخصوصية، بمدرسة الشهيد المجند عبد الرحمن محمد عبد الحكم الإعدادية، يرافقه محمد عبادة وكيل إدارة المنيا التعليمية، وكذلك مدرسة المنيا الثانوية بنات.

وأكد وكيل الوزارة خلال لقاؤه بالطلاب، أن الوزارة تعمل من أجل الطالب وتوفير بيئة تعليمية مميزة، من خلال مجموعات الدعم الدراسية، وقال للطلاب أن من أهم ما يميز مجموعات الدعم المكان الذى يدرس فيه الطالب، والأسعار المميزة خلاف الدروس الخصوصية، إلى جانب حق الطالب فى اختيار مدرس المادة التى يحب الطالب دراستها من خلال مجموعات الدعم، كما استمع وكيل الوزارة لشرح بعض المدرسين فى عدد من المواد الدراسية.

وشدد وكيل الوزارة على الاهتمام بالطلاب وضرورة تقديم كل الخبرات المدرسية للطلاب من خلال تلك المجموعات التى اختارتها الوزارة لتكون بديلا للدروس الخصوصية، من أجل صالح الطلاب ورفع العبء عن كاهل اولياء الأمور.

وكان وكيل الوزارة قد وجه مديرى الإدارات التعليمية، بضرورة تجهيز قاعات خاصة لـ مجموعات الدعم بديلة الدروس الخصوصية، على أن تكون بالنسبة لطلاب الشهادات العامه الشهادة الإعدادية، وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، واكد انها تطبق داخل قاعات بالإدارات التعليمية، وبها مدرسين هم الأكفأ على مستوى الإدارة، وأشار إلى أن طلاب صفوف النقل سيتم داخل المدارس، وذلك داخل فصول مجهزة جيدًا، لاستقبال الطلاب، وأكد وكيل الوزارة على مديرى الادارات، ضرورة متابعة تجهيز هذه القاعات بما يتناسب مع تدريس المناهج الجديدة، واختيار المدرسين الذين يعملون داخل تلك المجموعات بعناية فائقة.