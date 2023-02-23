المفوضية الأوروبية: يجب على الجميع القيام بدوره لوقف الهجرة غير الشرعية

فاطمة شوقى

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، أن قضية الهجرة غير الشرعية "تحد أوروبي"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقالت فون دير لاين، في كلمتها بمناسبة حفل افتتاح العام الدراسي لجامعة باليرمو، إن الهجرة "تحد أوروبي يتطلب استجابة أوروبية. يتعين على كل منا أن يقوم بدوره وعلينا أن ندعم بعضنا البعض".

كما أكدت فون دير لاين أن إيجاد حل أوروبي لقضية الهجرة "ممكن وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق الهدف: نظام أوروبي يخدم صقلية وكل أوروبا على أفضل وجه"، مضيفة: "الآن بعد أن أصبح لدينا خطة، علينا تنفيذها معًا.

وشدّدت على أنه "لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية، يجب أن نتعاون على المستوى الأوروبي"، وأن أوروبا يجب عليها "أن تعرب عن تضامنها مع جميع الدول الأعضاء والمجتمعات المحلية. وينبغي للدول الأعضاء أن تعمل بشكل متضافر لمواجهة التحدي الذي يشغلنا جميعا. وبهذه الروح بالتحديد اقترحنا الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء".

واختتمت رئيسة المفوضية الأوروبية بالتأكيد على أنه "يجب أن يبدأ أي إجراء نتخذه من افتراض أساسي: يمكن إدارة الترحيل"، مشيرة إلى أن مهمة الاتحاد الأوروبي هي "إيجاد مسارات آمنة حتى يتمكن من يحق لهم الحماية من الوصول إلى أوروبا. وبنفس الطريقة يجب أن نحارب المهربين والمتاجرين بالبشر، ويجب أن نتحاور مع البلدان الشريكة، وأن نتعاون في إعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء إلى أوطانهم، ووضع حد لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح البشرية ".