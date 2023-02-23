القوى العاملة: مفاوضات ناجحة تحمى مستحقات 33 عاملا غير منتظم فى سوهاج

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية القوى العاملة بسوهاج عن نجاح مفاوضة جماعية أعادت مستحقات 33 عامل غير منتظم لدى إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالتواصل مع مواقع العمل والإنتاج، والسعى المستمر نحو تعزيز علاقات العمل لتحقيق مطالب طرفى العملية الإنتاجية، فضلا عن رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج فى تقريره للوزارة، أنه تقدم 33 عاملا غير منتظم يعملون لدى إحدى شركات القطاع الخاص بشكوى تفيد عدم حصولهم على باقى مستحقاتهم لدى الشركة التى تأخرت فى سداد أجورهم طوال الاشهر الماضية، وعلى الفور قامت المديرية باتخاذ إجراءات التسوية الودية بين الطرفين بعقد جلستين للتسوية الودية بحضور العمال وصاحب الشركة الذى أقر بأحقيتهم فى طلباتهم، وأن الشركة ملتزمة بسداد المستحقات على دفعتين الأولى بمبلغ 150 ألف جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة بخصمها من مستخلصات الشركة لدى جهة الإسناد والثانية بمبلغ 112 ألف جنيه فى المستخلص التالى أو خلال شهر أيهما أقرب، وتعهد صاحب العمل بالتزام الشركة بإعطاء المستحقات فى ديوان المديرية لكل عامل على حدة فى المواعيد المحددة مع التزام الشاكى بوصفه مفوضا عن العمال بالتصالح فى الدعاوى المرفوعة على الشركة بمجرد حصوله على المستحقات.

وأضاف: عقد محضر التسوية الودية والذى وقع عليه صاحب الشركة ومفوض الشركة من ناحية ومندوب العمال ومحامى العمال من ناحية أخرى، بحضور إلهام السيد مدير عام شئون المناطق والتى تابعت إجراءات الشكوى والتنسيق مع جهة الإسناد والشركة لإنهاء النزاع بالشكل الودى ومحمود عبدالهادى مدير عام الرعاية وخلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ومحمود فتحى مدير إدارة علاقات العمل والمنازعات الجماعية بالمديرية، كما تم تكليف المختصين بالمديرية بمتابعة تنفيذ التسوية الودية فى مواعيدها المحددة واستمرار علاقة العمل بين الشركة والعمالة المتواجدة لديها وكذلك تكليف إدارة العمالة غير المنتظمة بإضافة العمال لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية واستخراج كارنيهات لهم تضمن حصولهم على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المنصوص عليها فى لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019.

كما تم تكليف المختصين بالمديرية بمتابعة تنفيذ التسوية الودية فى مواعيدها المحددة واستمرار علاقة العمل بين الشركة والعمالة المتواجدة لديها وكذلك تكليف إدارة العمالة غير المنتظمة بإضافة العمال لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية واستخراج كارنيهات لهم تضمن حصولهم على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المنصوص عليها فى لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019.