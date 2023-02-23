القاهرة تستعد لفتح منفذ جديد للسلع المخفضة بدار السلام.. وإقبال فى المعصرة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، أنه جارى الاستعداد لفتح العديد من المنافذ الجديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لتنضم الى سلسلة المنافذ التي تم افتتاحها بالمنطقة، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة واللحوم بتخفيضات من 25%؜ إلى 30% بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة أنه جار فتح منفذ جديد بشارع الفيوم بحي دار السلام طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، موجهة بالمتابعة المستمرة للتأكد من جودة وأسعار المنتجات والسلع الموجودة والتأكد من وجود تخفيضات عليها لكافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومتابعة حالة الإقبال على المنافذ من قبل المواطنين ومنها منفذ شارع حمودة بنطاق حي المعصرة، والذي لقى رواجًا كبيرا من جانب المواطنين لشراء السلع.

وشددت على الالتزام بالأسعار المعلنة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والمتابعة المكثفة على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لاسيما بالمناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضحت جيهان عبدالمنعم أن منافذ "المواطن أولًا " تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها، كما أن الأجهزة التنفيذية تشن حملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء المنطقة الجنوبية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .