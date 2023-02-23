القاهرة الإخبارية: الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار يدين العملية الروسية

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار يدين العملية الروسية.

وفى وقت سابق سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن وكالة «تاس» الروسية ذكرت منذ قليل أن رجال أمن روس طوقوا مبنى السفارة السويسرية في العاصمة موسكو، بعد اكتشاف قنبلة داخل مبنى السفارة.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «حتى هذه الساعة رجال الأمن الروس والسلطات الروسية لم تصرح بأي معلومات إضافية تشرح فيها نوع القنبلة أو مصدرها أو في حال كانت القنبلة تحوي متفجرات أم لا، فقط وكالة تاس الروسية اكتفت بمعلومات عن تطويق رجال الأمن لمبنى السفارة».

وتابع: «ننتظر بيان وزارة الداخلية لمعرفة تفاصيل الواقعة، ويمكن الجزم أن السفارة الآن خالية من الموظفين نتيجة أن روسيا تشهد عطلة رسمية حتى يوم الإثنين المقبل، بمناسبة يوم حماة الوطن، فجميع الدوائر الرسمية بالإضافة للمدارس والجامعات مغلقة الآن في روسيا بمناسبة يوم حماة الوطن، وبهذه المناسبة الرئيس بوتين وضع إكليلا من الزهور عند ضريح النصب التذكاري في الساحة الحمراء وسط موسكو».