الصحة تنظم يوما علميا لزراعة الكبد لنقل الخبرات ومتابعة الحالات

كتب وليد عبد السلام

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم العلمى الأول لزراعة الكبد، بمحافظة دمياط، بهدف نقل الخبرات الطبية فى مجال زراعة الكبد ومتابعة الحالات بعد إجراء الزراعة، وذلك من خلال مبادرة "التشخيص عن بعد".

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، والمهندسة هدى دحروج مستشار وزير الإتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية، والدكتور عمرو عبداللاه أستاذ الكبد بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، والدكتور محمود سعيد مدير مستشفى معهد ناصر، وعدد من استشارين الكبد والجهاز الهضمي والأطباء بمنظومة التشخيص عن بعد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمى تم تنظيمه بالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر، ومركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط، لتعريف الأطباء المشاركين بطرق تشخيص الحالات التى تستدعى زراعة الكبد، والتحضيرات اللازمة للجراحة والفحوصات المطلوبة، فضلاً عن متابعة الحالات بعد إجراء الزراعة عن طريق مبادرة "التشخيص عن بعد" بالتواصل مع الاستشارين والخبراء المختصين فى مركز زراعة الكبد بمعهد ناصر، بهدف التخفيف عن المرضى من عناء السفر والانتقال.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تكوين فريق طبي يضم كافة التخصصات المعنية بزراعة الكبد بمركز الكبد بدمياط للعمل بتقنية "Telemedicine" وذلك بالتنسيق مع المسؤلين المعنين من الوزارات لتسهيل كافة التحديات التى قد تواجه فرق العمل، فضلًا عن تجهيز مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط بالمعدات والآلات التقنية اللازمة، فضلاً عن تدريب الفرق الطبية.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، إنه تم مناظرة 1500 حالة فى التخصصات المختلفة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد" بالمستشفيات التي تم التطبيق بها في محافظة دمياط، وهم؛ (الزرقا المركزى ،دمياط التخصصي، عزبة البرج، الروضة)، لافتاً إلى تجهيز مستشفيات (كفر سعد المركزى، ودمياط العام، و الأمراض الجلدية ) للعمل ضمن المبادرة.

وأشار "كمال" إلى تنفيذ مبادرة "التشخيص عن بعد" ينفذ من خلال عدة محاور، على رأسها؛ تدريب الفرق الطبية المشاركة، وتنظيم ورش العمل والمحاضرات العلمية لتبادل الخبرات الطبية، فضلاً عن توفير الأجهزة والمعدات الطبية والتكنولوجية اللازمة للعمل.

ومن جانبها أكدت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الإتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارات (الصحة، التعليم العالي، الإتصالات) من خلال اللجان التنفيذية بالوزارات، لتذليل كافة التحديات التى تواجه المنظومة، بما يضمن الاستمرار في التسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف الدكتور محمود سعيد، مدير مستشفى معهد ناصر أن المستشفى يعمل فى مجال "Telemedicine " منذ عام 2001، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المعهد وعدد من المعاهد الطبية بفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل المعهد مركزاً لنقل الخبرات الطبية المتخصصة لمختلف المستشفيات والمراكز بمحافظات الجمهورية من خلال وحدات التشخيص عن بعد بتلك المستشفيات.