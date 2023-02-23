الصحة: السيدات الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الانفلونزا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن السيدة الحامل خاصةً فى آخر 6 شهور من الحمل وحتى أسبوعين بعد الولادة، من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، لذلك تلقي اللقاح مهم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وكشف وزارة الصحة والسكان عن 7 حالات تزيد فيها خطورة الانفلونزا على صحة المصابين بها، وتتضمن:-

1- أن يكون المريض يعانى من الربو أو السدة الرئوية أو أيا من أمراض الرئة المزمنة

2- أن يكون المريض لدية تاريخ مرضى للكلى أو الكبد أو الجهاز العصبى أو القلب أو الأوعية الدموية بما فى ذلك السكتة القلبية.

3- إذا كان المريض لديه مشاكل فى وظائف العضلات تجعل من الصعب السعال أو البلع أو التخلص من الإفرازات فى ممرات الهواء.

4- وإذا كان المريض مصابا بالسكرى سواء كان من النوع الأول أو الثاني.

5- وإن كان المريض يعاني من ضعف المناعه بسبب الايدز او السرطان أو الأدوية المثبطة للمناعة او يعانى من فقر الدم المنجلى.

6- إذا كان المريض يعانى من السمنة أو عمره أقل من 6 سنوات أو أكبر من 65 عاما والسيدات الحوامل ولفترة أسبوعين بعد الولادة.

7- والعاملين فى مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض وخلافه.