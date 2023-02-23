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السيطرة على حريق محدود داخل مسرح الهوسابير في الأزبكية

الخميس، 23 فبراير 2023 10:40 م
السيطرة على حريق محدود داخل مسرح الهوسابير في الأزبكية حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود داخل مسرح الهوسابير بمنطقة الأزبكية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسرح فى منطقة الأزبكية، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
وتبين من خلال المعاينة عدم وجود أى أشخاص داخل المسرح ونشب الحريق في ستارة داخل المكان وتمت عملية الإخماد.
 

حريق مسرح

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

الازبكية



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