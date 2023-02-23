السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات وحيازة سلاح نارى

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بإحراز المواد المخدرة وسلاح أبيض فى مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مجدى الصباغ وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الحشيش المخدر ونبات القنب المخدر كما أحرز سلاح أبيض «شفرة - كاتر» بدون مسوغ قانونى.

وأضافت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم محرزا سلاح أبيض «كتر» بدون مسوغ قانونى وبضبطه وتفتيشه، عثر معه على 21 لفافة ورقية تحوى كلا منهن أجزاء نباتية خضراء اللون جافة تشبه جوهر نبات الحشيش الجاف «القنب» المخدر وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم.