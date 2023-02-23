الداخلية الفرنسية: نصف مليار يورو تكلفة استقبال اللاجئين الأوكرانيين خلال عام

أ.ش.أ

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أن تكلفة استقبال اللاجئين الأوكرانيين تقدر بنحو 500 مليون يورو، مخصصة للإقامة والبدلات المدفوعة لنحو 100 ألف نازح يعيشون في البلاد، وذلك بعد عام من بدء الصراع الروسي - الأوكراني.

وأوضحت الداخلية الفرنسية - في بيان لها اليوم الخميس، أنه منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير من العام الماضي، والتي نتج عنها أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أنفقت فرنسا أكثر من 490 مليون يورو لتقديم "خطة استقبال غير مسبوقة".

وأفادت الداخلية، بأنه تم إنفاق نحو 220 مليون يورو "في إطار بدل للمستفيدين بالحماية المؤقتة" للأوكرانيين، وما يقرب من 260 مليون يورو "للإقامة" و10.1 مليون "للرعاية النهارية والنقل".

وتشمل الإقامة، التي تمثل نصف تكلفة استقبال النازحين من أوكرانيا، بالفنادق ومراكز مخصصة لقضاء العطلات في البلاد، وأماكن الإقامة الطارئة أو حتى الإقامة في "غرف للاستقبال" في فرنسا، هذا بالإضافة إلى استضافة نحو 30 ألف نازح أوكراني مع عائلات فرنسية.

وبين الفترة من 10 مارس 2022 و30 يناير 2023، استقبلت فرنسا أكثر من 100 ألف أوكراني، من بينهم نحو 80% من النساء، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية التي أوضحت بدورها أنها أصدرت "تصاريح مؤقتة للإقامة" لـ 87 ألفا و928 نازحا أوكرانيا، باستثناء الأطفال، خلال هذه الفترة.

وتعتبر هذه التصاريح صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وتسمح للأوكرانيين بالعيش في فرنسا في وضع عادي منتظم دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على "وضع اللاجئ" كما تسمح لهم الاستفادة من الحقوق الاجتماعية (كالحق في العمل والخدمات الصحية وتعليم الأطفال).

من جانبها .. كانت وزارة الإسكان قد أوضحت في بيان أمس، إن ما يقرب من 900 أسرة فرنسية تلقت مساعدات مالية من الدولة لهذه الاستضافة التضامنية تقدر بـ 786 ألفا و285 يورو.