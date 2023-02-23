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التعليم: توزيع بوسترات لغة الإشارة بالمدارس لتسهيل تواصل الطلاب ذوى الهمم

الخميس، 23 فبراير 2023 11:23 ص
التعليم: توزيع بوسترات لغة الإشارة بالمدارس لتسهيل تواصل الطلاب ذوى الهمم جولة الوزير
الشرقية - إيمان مهنى

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وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، توزيع بوسترات، تحمل اهم الإشارات الخاصة بلغة الصم والبكم و تعليمات اخري لذوي الهمم، لتعليقها بجميع بالمدارس، لتعريف الطلاب  بعض الكلمات والرموز الأساسية للتحدث مع فاقدي النطق، ليكن من السهل علينا التحدث إليهم، لدمجهم في المجتمع .

جاء ذلك خلال تفقده لأول فصل بالشرقية  لتعليم المزدوج مخصص لطلاب الدمج، ذلك  أكاديمية السويدى للتعليم والتدريب المزدوج، و الذي أشاد بالمستوي التعليمي للطلاب، و طريقة تدريس المناهج للطلاب .

كان اجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و قيادات الوزارة، جولة تفقدية لعدد من مدارس مدينة العاشر من رمضان.

 

جولة الوزير (1)
جولة الوزير (1)

 

جولة الوزير (2)
جولة الوزير (2)

 

 

جولة الوزير (3)
جولة الوزير (3)

 

 

جولة الوزير (4)
جولة الوزير (4)

 


 


الشرقية

العاشر من رمضان

طلاب الدمج

اكاديمية السويدي



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