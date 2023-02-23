التعليم: توزيع بوسترات لغة الإشارة بالمدارس لتسهيل تواصل الطلاب ذوى الهمم

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، توزيع بوسترات، تحمل اهم الإشارات الخاصة بلغة الصم والبكم و تعليمات اخري لذوي الهمم، لتعليقها بجميع بالمدارس، لتعريف الطلاب بعض الكلمات والرموز الأساسية للتحدث مع فاقدي النطق، ليكن من السهل علينا التحدث إليهم، لدمجهم في المجتمع .

جاء ذلك خلال تفقده لأول فصل بالشرقية لتعليم المزدوج مخصص لطلاب الدمج، ذلك أكاديمية السويدى للتعليم والتدريب المزدوج، و الذي أشاد بالمستوي التعليمي للطلاب، و طريقة تدريس المناهج للطلاب .

كان اجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و قيادات الوزارة، جولة تفقدية لعدد من مدارس مدينة العاشر من رمضان.







جولة الوزير (1)



جولة الوزير (2)



جولة الوزير (3)



جولة الوزير (4)



