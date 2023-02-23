اليوم السابع
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الخميس، 23 فبراير 2023 08:25 م
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إزالة 8 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 107 آلاف متر بأسوان

الخميس، 23 فبراير 2023 08:21 م
إزالة 8 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 107 آلاف متر بأسوان إزالة التعديات للحفاظ على أراضى أملاك الدولة
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمتعلقة بإزالة التعديات للحفاظ على أراضى أملاك الدولة ، بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ المشروعات المختلفة.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، حملة مكبرة إستهدفت إزالة 8 حالات تعدى بمساحة 107 ألف م2 منها إزالة حالة تعدى على المحاجر القديمة بنطاق منطقة الغنيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى بحرى وذلك بمساحة 20 فدان ، وهو الذى توازى مع إزالة 6 حالات تعدى بنطاق قرية الفوزة شرق بالظهير الصحراوى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى على مساحة 3 ألاف م2 ، كما تم أيضاً قيام الوحدة المحلية لقرية الكلح شرق بإزالة لحالة تعدى بالظهير الصحراوى بالدقاديق على مساحة 20 ألف م2.
 
وفى سياق منفصل، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين، فى تركيب أغطية الصرف الصحى البلاستيك بالمناهيل الغير مغطاه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم إحكام تركيبها وتثبيتها بحيث تكون غير قابله للتعرض للسرقة.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات من الأتربة بنطاق طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال رفع التراكمات والمخلفات بمنطقة المقابر العمومية بالمدينة من خلال معدات الوحدة المحلية ، وبمشاركة القطاع الخاص ، مع القيام بتأهيل الطرق المؤدية لحرم هذه المقابر لتسهيل الحركة عليها.
 
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إزالة التعديات للحفاظ على أراضى أملاك الدولة 

 

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إزالة التعديات للحفاظ على أراضى أملاك الدولة 

 


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