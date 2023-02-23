أمين عام الناتو: الصراع الروسى - الأوكرانى تحول إلى "معركة لوجستية"

وأضاف ستولتنبرج في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الخميس، "الناتو سيقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، حيث لا يمكننا السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في أوكرانيا".

وحول ما إذا كان سيتم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكري الدفاعي، أجاب ستولتنبرج "موقف الناتو لم يتغير، ستصبح أوكرانيا عضوا في الناتو، لكن التركيز الرئيسي الآن هو ضمان أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا".