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أقارب مريض يعتدون بالضرب على الطاقم الطبى بمستشفى كفر الزيات بالغربية

الخميس، 23 فبراير 2023 09:09 م
أقارب مريض يعتدون بالضرب على الطاقم الطبى بمستشفى كفر الزيات بالغربية مستشفى كفر الزيات العام- أرشيفية
الغربية- مصطفى عادل

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أقدم أقارب مريض على التعدي بالضرب على الطاقم الطبي بقسم الاستقبال بمستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، وإصابتهم باصابات متفرقة أثناء تركيب "كانيولا" للمريض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود إشارة من مستشفى كفر الزيات العام بتعرض الطاقم الطبي بقسم الاستقبال للتعدي بالضرب على يد اهليه مريض وحدوث اصابات بينهم.
 
انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام اهلية المريض بالتعدي على الطاقم الطبي بالاستقبال أثناء تركيب كانيولا له، واحداث اصابات بهم وتلفيات بالاستقبال.
 
تحرر المحضر رقم 5703 جنح كفر الزيات، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 
 
 
 
 

 


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