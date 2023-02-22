وزير الطيران يحدد رسوم الانتفاع بالأجهزة والخدمات بشركة الملاحة الجوية

كتبت رحاب نبيل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، رقم 116 لسنة 2023، والصادر بشأن تحصيل مقابل الانتفاع بالأجهزة والخدمات السلكية واللاسلكية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

ونصت المادة الأولى بقرار وزير الطيران المدني، إن يتم تحصيل مقابل عن الانتفاع بالأجهزة السلكية واللاسلكية بشركة الملاحة، وأيضا أجور البرقيات التجارية على الدوائر الدولية، وأجور البرقيات التجارية على الدوائر المحلية.

وتنص المادة الثانية من القرار، أن يكون سداد التأمين لمرة واحدة، وأنه يجوز تحصيله من الشركات المصرية بالدولار الأمريكي وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري في تاريخ الأداء.

وتلتزم جميع الشركات والجهات المختلفة التي تعمل في نطاق المطارات المصرية بضرورة الحصول على موافقة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على استخدام الأجهزة اللاسلكية بالمطارات أو على الطائرات حتى لا يتعارض استخدام هذه الأجهزة مع الاجهزة اللاسلكية المستخدمة في اتصال الطيران المدني.

ويحق للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التفتيش على الأجهزة المذكورة، للتأكد من مطابقتها لشروط الاستخدام وتحصيل المقابل المذكور.

وتنص المادة الثالثة من القرار، ببدء العمل به اعتبارا من يوليو القادم 2023، وأنه على الجهات المختصة تنفيذه، وأنه يلغى القرار الوزاري رقم 362لسنة 2007، وكل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها.