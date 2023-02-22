وزير التحول البيئي الفرنسي: البلاد في حالة تأهب قصوى بسبب الجفاف

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أعلن وزير التحول البيئي والتماسك الإقليمي الفرنسي "كريستوفر بيشو" أن فرنسا في حالة تأهب قصوى بسبب فترة الجفاف.



وبحسب ما ذكرته قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء؛ فإن هذه التصريحات تأتي عشية اجتماع لجنة التوقع بشأن مخاطر الجفاف حيث ستعقد الوزارة اجتماعا يوم الاثنين المقبل مع المحافظين لبحث ملف الجفاف.



وأوضح بيشو، أن شتاء عام 2023 يعد الأكثر جفافا منذ عام 1959 حيث أن منسوب المياه الجوفية يشهد تراجعا منذ شهرين من حيث الملء.. مشيرا إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات تقييدية لينة وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المُقبل لتجنب المواقف الكارثية التي يمكن ان تحدث هذا الصيف.



ودعا إلى بذل الجهود من الآن، ولا سيما إزاء ملء حمامات السباحة حيث تحتاج البلاد لأمطار في شهر مارس المُقبل".



وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن فرنسا شهدت 31 يوما بدون هطول أمطار وهو رقم قياسي لم يحدث سوى عام 2020.. موضحة أن الأمطار لم تسقط في فرنسا منذ 21 يناير الماضي، أي لمدة31 يوما متتاليا وهو الأمر الذي لم يحدث خلال فصل شتاء.