هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد؟ أطعمة تشعرك بالشبع لفترات طويلة

كتبت فاطمة ياسر

التخلص من الوزن الزائد يعتمد في الأساس علي وجبة إفطار صحية، فمكونات وجبة الإفطار التي بعد تناولها لا يرغب الشخص بتناول الطعام حتى الغداء تعد من الحيل الجيدة التي تساعدك في خطة تخلصك من الوزن الزائد.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “webmed” سنتعرف أكثر علي الأطعمة التي يمكنك تناولها للشعور بالشبع لفترات طويلة، فيحتاج الشخص في الصباح إلى طاقة لكي يستيقظ، والكربوهيدرات المعقدة مثل العصائر الطازجة أي الطبيعية التي تساعد على ذلك.

وأضاف التقرير، أن الكربوهيدرات لا تخلق شعورا بالشبع لأنها تعالج بسرعة أما الدهون فتخلق هذا الشعور، وهذه الدهون يمكن أن تكون دهون نباتية غير مشبعة ومنها أفوكادو، ومكسرات، والبذور.

وأوضح التقرير، أنه قد تكون هناك دهون مشبعة من أصل حيواني، ومنها البيض الذي يرشح بشكل دائم للتناول في وجبة الإفطار. وحث التقرير على ضرورة أن تصبح وجبة الإفطار من عناصر مختلفة وأفضل خيار هو البيض المسلوق والأجبان مع إمكانية إضافة المكسرات والأفوكادو، فهذا الأمر يساعد على عدم الشعور بالجوع لفترة طويلة.

ويمكنك تقسيم السعرات الحرارية الخاصة بوجبة الإفطار كالتالي:

- استخدام حوالي 70 جراما من الحبوب الجافة في وجبة الفطور .

-100 جرام من الأفوكادو .

-20-30 جراما من المكسرات أو الفواكه المجففة.

-1 جرام من الدهون علي حسب الوزن أي إذا كان وجنك 70 كيلو فأنت تحتاج علي مدار اليوم 70 جرام من الدهون.

وحث التقرير، علي أنه على بعض الأشخاص التقليل من نسبة الدهون في نظامهم الغذائي، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكبد وكيس الصفراء أو الغدة الدرقية تقليل كمية الدهون في نظامهم الغذائي.