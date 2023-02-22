نصائح لحماية نفسك من الأنفلونزا مع تغيرات الطقس

كتبت فاطمة خليل

تغير الطقس من المناخ الأكثر برودة إلى فصل الربيع عادةً ما يكون بداية موسم الأنفلونزا، لذا يجب أن تحمى نفسك من العدوى، في هذا التقرير نتعرف على أعراضها وكيف تنتشر وطرق الوقاية، بحسب موقع "Health".

تتميز الأنفلونزا بأعراض مثل: الحمى مع أو بدون قشعريرة والتهاب الحلق ونزلات البرد والشعور بالضيق والسعال ينتشر بسرعة وسهولة عن طريق الإفرازات أو انتقال القطرات.

من الأهمية ملاحظة أن الأنفلونزا تنتشر بسرعة في البيئات المزدحمة مثل المدارس ودور رعاية المسنين إذا عطس الشخص المصاب أو سعل، يمكن للفيروس أن ينتشر بسهولة حتى متر واحد كما ينتشر عن طريق الأيدي الملوثة. عادة ما تكون فترة الحضانة (التعرض للمرض) يومين ، ولكن يمكن أن تكون في أي مكان من 2-4 أيام.

ما الذي يسبب الانفلونزا؟

تحدث الأنفلونزا في الغالب بسبب فيروسات الأنفلونزا التي تتكون من 4 أنواع رئيسية - ABCD. النوع A والنوع B لهما أهمية خاصة.

هناك فيروسات أخرى مثل الفيروس المخلوي التنفسي الذي يمكن أن يسبب أيضًا مرضًا شبيهًا بالأنفلونزا، ولكن الشكل الشائع هو الأنفلونزا يمكن للفيروس أن يتحور بسهولة وبالتالي يتغير نفسه كل عام. تجتمع منظمة الصحة العالمية (WHO) كل عام في فبراير وأكتوبر لتحديد ضراوة السلالة والتأكد من الأنواع المتداولة.

التصور الأكثر شيوعًا عن الأنفلونزا هو أنها نزلة برد عادية وستمر في حين أن هذا صحيح ، يمكن أن يتراوح المرض من خفيف إلى شديد.

كبار السن ، الأطفال حتى سن 5 سنوات ، الأفراد الذين يتناولون الستيرويدات أو غيرها من العلاجات المثبطة للمناعة، الذين يعانون من أمراض الرئة طويلة الأمد ، وكذلك النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة.

هل توجد طريقة للوقاية من الأنفلونزا؟

لا توجد مناعة دائمة ضد الأنفلونزا سواء بالعدوى الطبيعية أو التطعيم بسبب الطبيعة المتغيرة للفيروس لكن التطعيم يمكن أن يمنع العدوى بسلالة الفيروس المنتشرة.

يوصى بالتطعيم لكل من تزيد أعمارهم عن 6 أشهر. منظمة الصحة العالمية لديها قائمة من التوصيات للأطفال والنساء الحوامل والأفراد الذين يعانون من حالات طبية مزمنة والعاملين في مجال الرعاية الصحية

طرق الوقاية من الأنفلونزا

1. التطعيم السنوي

2. إذا كنت تعاني من مرض ، فمن الأفضل البقاء في المنزل وتجنب العمل أو المدرسة.

3. ابق رطبًا.

4. تناول الأدوية المضادة للحمى على النحو الموصوف وبعض مزيلات الاحتقان التي اقترحها الطبيب.

5. مراقبة الأعراض المتدهورة - ضيق التنفس والسعال والجفاف.

كل شيء عن لقاح الانفلونزا

يوصى بجرعة سنوية من لقاح الأنفلونزا لجميع الفئات المعرضة للخطر وحتى الأشخاص العاديين.

هناك نوعان من اللقاحات: اللقاح الثلاثي ، الذي يتضمن نوعين من الأنفلونزا وسلالة واحدة من الإنفلونزا B ، واللقاح الرباعي ، والذي يتضمن سلالتين من النوع A والنوع B. وكلاهما فعال.