"مياه القناة": الانتهاء من توصيل مياه الشرب بقرية الحجاز بالاسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ، عن الانتهاء من أعمال التوصيل لخط مياه الشرب 3 بوصة وبطول 500 متر بعزبة عبد الرحيم بقرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة محافظات القناة للمشاركة المجتمعية .
وأضاف رئيس الشركة بأنه نظرا للدور الفعال للمشاركة المجتمعية للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني، وفى اطار التعاون المستمر بين شركة محافظات القناة ومنظمات المجتمع المدني ، تقوم الشركة بتنفيذ باعمال توصيل خطوط مياه الشرب 3 بوصة بعزبة عبد الرحيم بطول 500 م وربطه على الخط الرئيسى للعزبة للقضاء على مشاكل ضعف المياه وتحسين خدمة مياه الشرب للمواطنين بالمنطقة .
وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال فى تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن وخاصة فى القرى والريف ، ولما كانت مشروعات المياه والصرف الصحي هى أهم المشروعات والركائز الهامة للتنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعى المشترك فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، فقد عنيت الشركة بتبنى اليات المشاركة المجتمعية ودفع العمل بها والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.
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